Мост, который открыла Тимошенко, рухнул через два месяца

Временный мост, торжественно открытый премьером Юлией Тимошенко 25 августа, когда наводнение на Западной Украине пошло на убыль, не продержался и двух месяцев.

Прошлой ночью из-за сильного ливня мост был подмыт рекой, из-за чего дорога государственного значения Стрий-Черновцы-Мамалыга, которая также является объездной для областного центра Прикарпатья, была перекрыта.

Как объяснили «ПіК України» в Ивано-Франковской областной службе автомобильных дорог, ничего неожиданного в том, что мосту пришел конец. «Это САРМ – средний армейский мост. Он временный и рассчитан на 360 куб. м воды в секунду, - говорит первый заместитель начальника службы Николай Кузьма. – А вода текла быстрее, да и уровень поднялся на 1,5 м. Это для такого моста много».

По словам Кузьмы, рядом с горе-мостом уже строится новый – более длинный и более крепкий. «Он рассчитан на 1500 куб. м в секунду», - говорит он. Денег на строительство нового сооружения, по словам Николая Кузьмы, хватает. И к зиме власти уже обещают сдать его в эксплуатацию.