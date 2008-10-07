Проминвестбанк расшатывают рейдеры - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины проверит «Проминвестбанк» с целью помешать попытке доведения его до банкротства и завладения его активами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, текст которого передан УНИАН.

В последнее время определенные рейдерские структуры своими действиями пытаются нарушить финансовую стабильность в деятельности ЗАО «Проминвестбанк», что может негативно повлиять на состояние финансовой банковской системы всего государства, отмечается в заявлении.

В связи с этим по указанию генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО будет организована проверка соблюдения закона Украины «О банках и банковской деятельности» с целью помешать попытке доведения указанного банка до банкротства и завладения его активами.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника Главного управления «Проминвестбанка» в Донецкой области Игоря АННЕНКОВА, вследствие нездорового ажиотажа вкладчиков по поводу якобы банкротства "Проминвестбанка", в Донецкой области происходило массовое снятие наличных денег. Вкладчиками «было снято около 180-200 млн. грн. за несколько дней, основная масса снятых денег была за 26 и 27 сентября. Это где-то трехнедельное снятие денег», - уточнил он.

Руководитель донецкого управления банка считает, что дезинформация о неплатежеспособности "Проминвестбанка", распространенная среди населения, подтолкнула вкладчиков к досрочному закрытию депозитов и снятию наличных денег из зарплатных карточек, была спланированной акцией.

В связи с этим Национальный банк Украины открыл кредитную линию стабилизационного кредита в размере 5 млрд. грн. Донецкому филиалу "Проминвестбанка".