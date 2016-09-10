Гройсман: никакой политики в выборе города-хозяина Евровидения-2017 нет

Об этом глава правительства заявил во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

Отвечая на вопрос о политической ангажированности решения относительно выбора города-хозяина, Гройсман заверил, что нет никаких оснований считать этот вопрос политическим.

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«Это вопрос не политический, это вопрос - музыкальный. Евровидение - это песенный конкурс, где поют, а не занимаются политикой. Этот конкурс является очень важным для авторитета нашей страны, поэтому он должен быть проведен на высоком организационном уровне», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что выступал за конкурентный отбор среди городов-претендентов на проведение Евровидения-2017, «и это так и произошло».

Гройсман отметил, что в отборе на получение права на проведение «Евровидения» Киев «был больше готов к проведению мероприятия финансово и инфраструктурно».

«Кроме того, Киев взял на себя обязательства профинансировать конкурс на сумму не менее 200 млн грн», - сказал премьер.

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Кроме того, по его словам, не менее 1 млрд грн Киев планирует израсходовать на развитие инфраструктуры.

«Это будет означать, что за денежные средства столицы при поддержке правительства мы сможем провести этот конкурс на высоком уровне», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, победителем отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение-2017" стал Киев.