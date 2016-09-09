Вандалы испортили стенды мемориала 411-й батареи (фото)

По словам заведующего мемориалом Героической обороны Одессы Виталия Сосюка, руководством историко-краеведческого музея было принято решение сделать выставку под открытым небом с видами Одессы времен военного времени. В итоге, выставку сделали, но она никогда не являлась "аллеей городов-героев", передает 048.ua.

"Аллея городов-героев" располагается возле экрана и храма. Ее мы хотели сделать под лайт-боксами. Сейчас с лайт-боксами небольшая задержка. Их нужно 13 штук и это стоит денег. А антураж мы уже изготовили. И люди это неправильно поняли и привязали к политике. После чего, не разобравшись в ситуации, самостоятельно на видах Одессы, написали название городов-героев", - рассказал Виталий Сосюк.

Так же, своим мнением поделился и старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Дмитрий Бондаренко.

"411-я батарея - Этот мемориал хоть и посвящен 411-й батарее, но это Мемориал Славы, Мемориал обороны Одессы. Поэтому его нужно беречь и охранять. И то, что вандалы расписывают боксы с фотографиями родного города во время обороны 1941 года – это недопустимо. Какие бы цели они не преследовали. Свой город надо любить и беречь", - сказал он.