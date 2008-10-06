ПФТС снова приостановила торги

Фондовая биржа ПФТС с 15.45 приостановила торги до конца сегодняшней торговой сессии.

Об этом сообщает сайт "Первой фондовой торговой системы" (ПФТС).

Торги были приостановлены в связи с ситуацией ценовой нестабильности.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПФТС уже приостанавливала торги по акциям 7 эмитентов - "Райффайзен Банка Аваль", Мариупольского тяжмаша, Енакиевского метзавода, Авдеевского коксохима, ММК им. Ильича, "Укрнафты", "Центрэнерго". Торги были приостановлены в связи со снижением стоимости акций указанных эмитентов более чем на 10%.

Справка УНИАН. Критерием ценовой нестабильности считается уменьшение цен соглашений или цен котировок более чем на 7% в сравнении с ценами соглашений или ценами котировок на закрытие предыдущей торговой сессии по более чем 75% бумаг, которые входят в состав индексной корзины.