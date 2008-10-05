Исламистские боевики требуют у пиратов оружие с Faina...

Исламистские боевики в Сомали хотят получить часть вооружения с захваченного пиратами судна Faina. С таким предупреждением выступили сегодня местные власти города Хобьо, где в настоящее время находится корабль, сообщает ИТАР-ТАСС.

"По имеющейся информации, боевики из группировки "Аль-Шабааб", ведущей борьбу с переходным правительством страны и союзными им эфиопскими войсками, уже связывались с пиратами и потребовали отдать часть оружия, но получили отказ, - отметили представители муниципалитета. - Однако, скорее всего, что повстанцы не откажутся от этой идеи и будут находиться неподалеку".

По данным местных жителей, "Аль-Шабааб" уже получила 5 процентов от 1,5 миллиона долларов, заплаченных за освобождение испанского судна несколько месяцев назад". "Теперь повстанцы регулярно требуют денег и, в частности, ожидают, что морские бандиты поделятся с ними выкупом за Faina и за два греческих судна, также находящихся в плену, - отмечают они. - Это связано с тем, что исламисты и некоторые пираты принадлежат к одному клану".

Таким образом, подтверждаются слова экспертов о том, что пиратство у берегов Сомали питает гражданскую войну внутри страны.

Как сообщал УНИАН, на борту судна, взятого в плен 25 сентября, находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы. За его освобождение пираты требуют 20 миллионов долларов США. В районе находятся несколько американских военных кораблей, которые следят за тем, чтобы оружие не было выгружено на сушу.

С начала 2008 года пираты захватили более 30 судов, получив в общей сложности в качестве выкупа от 18 до 30 миллионов долларов США.