Трех милиционеров поймали на вымогательстве взятки

В Житомирской области прокуратура возбудила уголовное дело в отношении трех милиционеров, вымогавших и получивших взятку у жителя Черняхова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"3 октября прокуратурой Черняховского района возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья), частью 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), частью 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины в отношении трех оперативных работников УМВД Украины в Житомирской области", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Черняховского района совместно с отделом внутренней безопасности УМВД и СБУ в Житомирской области.

По словам прокурора Черняховского района Марины ТАРАСЮК, "действуя по предварительному сговору, работники милиции незаконно, без какого-либо на то решение суда и вопреки воле владельца в личных интересах провели осмотр его жилого дома и подсобных помещений".

"Потом они с угрозами привлечь мужчину к уголовной ответственности вымогали у него взятку", - уточнила М.ТАРАСЮК. Она также отметила, что житель Черняхова отдал милиционерам деньги и мобильный телефон.

Теперь по этому делу ведется досудебное следствие.