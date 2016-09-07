Журналисты рассказали, как секты обманывают украинцев (видео)

Массовые мероприятия центра, который все чаще называют сектой, проходят прямо в центре Киева и поражают своей масштабом и великолепием: здесь звучит громкая музыка, люди танцуют, молятся и "исцеляются" прямо на глазах.

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На проповеди Владимира Мунтяна, которого сторонники называют не иначе, как "Апостол", приходят тысячи людей. И делают они это вовсе не бесплатно.

У "Возрождения" есть собственный телеканал, который круглосуточно вещает в сетях нескольких крупных кабельных операторов, отделения по всей Украине. И это несмотря на то, что СБУ владеет материалами, где указано, что секта Владимира Мунтяна создана с целью манипулирования сознанием граждан.