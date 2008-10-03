Украина получит второй Чернобыль из-за американских ТВЭЛов - эксперт

Снабжение американским ядерным топливом украинских атомных электростанций может привести ко второму Чернобылю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Института новой экономики (Россия) Сергей ГЛАЗЬЕВ сегодня на пленарной сессии Второго университета YES, которая проходит сегодня в Киеве.

Эксперт прокомментировал приоритетные направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в такой традиционной для Российской Федерации сферы влияния на Украину как атомная энергетика.

В связи с этим он заметил, что технические параметры советских АЭС, имеющиеся в Украине, требуют снабжения ТВЭЛов производства России.

«Нарушение технических параметров эксплуатации АЭС может привести к катастрофическим последствиям. В Восточной Европе уже были попытки загружать АЭС советских проектов американскими ТВЭЛами - это закончилось аварийной ситуацией», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он также заметил, что Украине нет никакого экономического смысла, а, также учитывая вопрос безопасности, закупать ядерное топливо в США.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение об этом в обход национального законодательства, минуя тендерную процедуру, сказал он.

С.ГЛАЗЬЕВ сообщил, что американское ядерное топливо на 30% дороже российского, и к тому же является опасным для украинской атомной энергетики.

«Снабжение американского ядерного топлива на украинские АЭС может привести ко второму Чернобылю. Такая политика является примером русофобии со стороны украинской власти, которая может привести Украину как к колоссальным экономическим потерям, так и к большим техногенным рискам», - считает он.

Как сообщал УНИАН, во время последнего визита в США В.ЮЩЕНКО обсудил с Президентом США Джорджем БУШЕМ вопрос энергетического сотрудничества. В частности, Президент Украины дал высокую оценку работе американской стороны относительно адаптации американского ядерного топлива для украинских АЭС.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».