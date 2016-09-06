Настоящая цель деятельности духовного центра "Возрождение": эксклюзив программы "Гроші"

В рядах братства не только пенсионеры, нищие и неустроенные люди - журналисты заметили на собрании известного политика Сергея Гусовского и заместителя Председателя Верховной Рады Украины Оксану Сыроид.

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"Гроші" провели жуткое расследование и узнали, как секты и религиозные организации вмешиваются в политику и манипулируют сознанием граждан.