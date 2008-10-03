В Киеве открывается фотовыставка "Французское кино"

С 2 октября по 9 ноября в киевском парке Шевченко состоится ежегодная выставка журнала “Афиша” под названием “Французское кино”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили организаторы выставки на пресс-конференции в УНИАН.

Старший редактор “Афиши” Алексей ТАРАСОВ отметил, что выставка представляет французское кино глазами фотографов Кароль БЕЛЛАИШ и Фредерика ПОЛЕТТИ, хроникеров журнала Cahiers du cinema. В частности, с 2 октября по 9 ноября под открытым небом в парке Шевченко можно будет увидеть портреты Катрин ДЕНЁВ, Фанни АРДАН, Изабель ЮППЕР, Жюльетт БИНОШ, Шарлотты РЕМПЛИНГ, Азии АРДЖЕНТО, Джейн БИРКИН и еще двадцати звезд мирового кино.

Cahiers du cinema – французский журнал о кино, который был основан в 1951 году в Париже. В качестве кинокритиков свои рецензии на его страницах регулярно публиковали Франсуа Трюффо, Жан-Люк ГОДАР, Клод ШАБРОЛЬ, Эрик РОМЕР – режиссеры, которые впоследствии создали французскую “Новую волну”, влиятельное направление в мировом кинематографе.