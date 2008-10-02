Тимошенко и Путин договорились о поставках газа без посредников

Премьер-министры Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Российской Федерации Владимир ПУТИН договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ В.ПУТИНЫМ в Москве.

Такой вариант отношений, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, определен подписанным сегодня ею и В.ПУТИНЫМ Межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере. «Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Также она сообщила, что согласно меморандуму, стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономически обоснованные и взаимовыгодные цены, как на импортированный газ, так и на транзит по территории Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что стороны договорились о том, и это отмечено в меморандуме, что на внутреннем рынке Украины будет работать лишь компания НАК «Нафтогаз Украины». Стороны также договорились о поддержке намерений «Газпрома» и «Нафтогаза» осуществлять совместные экспортные поставки газа, в том числе того, который может находится в подземных хранилищах и является свободными от использования на внутреннем рынке Украины. «Т. е. дополнительные объемы газа совместно экспортировать», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что, согласно меморандуму, Украина взяла на себя обязательства о бесперебойном транзите газа через ее территорию на долгосрочной основе.

Украинский премьер подчеркнула, что этот меморандум ляжет в основу долгосрочного контракта о поставках газа в Украину.