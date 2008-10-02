В обменках доллар продают уже по 5,22 грн

Начиная со вчерашнего дня, гривня снова начала быстрое снижение по отношению к американскому доллару. В среду, 01 октября, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 5,0620/5,0800 грн., к закрытию ценовые уровни достигли 5,1100/5,1250 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару СШАоткрылись котировками 5,0880/5,1250 грн., а к 11:00 цены выросли до 5,1450/5,1950.

Весьма схожая ситуация и на наличном валютном рынке Украины. Сегодня, по состоянию на 11.48, в обменных пунктах коммерческих банков доллар покупали по 5,05 грн., а продавали – уже по 5,22 грн.

Растет доллар и к евровалюте. В настоящее время за 1 евро платят около 1,3960 долл., тогда как вчера вечером за 1 евро давали свыше 1,41 долл.