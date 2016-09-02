Экс-заместитель главы Ялты поджег себя из-за конфликта с оккупантами

20:37, 02 сентября 2016
Общество
3318 1

В оккупированной Ялте бывший заместитель главы города совершил попытку самосожжения.

Фото УНІАН

Причиной попытки суицида стал конфликт вокруг одного из кафе, арендатором которого он является, передает Кримінформ.

"Администрацией" Ялты было принято решение о сносе кафе, арендатором которого длительное время был 75-летний Александр С., с чем предприниматель был категорически не согласен", - сообщил собеседник издания, добавив, что мужчина ранее высказывался публично, что пойдет на крайнюю меру в случае продолжения действий по сносу его объекта.

Читайте такжеМининформполитики просит СБУ и ГПУ отреагировать на обыск оккупантами в доме симферопольской журналистки

По имеющейся информации, перед тем как совершить свой поступок, мужчина написал записку и выложил видео в интернете.

Отмечается, что, кроме работы в горадминистрации, мужчина является выходцем из силовых структур. В результате попытки суицида он получил ожоги и был доставлен в реанимацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter