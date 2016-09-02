Экс-заместитель главы Ялты поджег себя из-за конфликта с оккупантами

Причиной попытки суицида стал конфликт вокруг одного из кафе, арендатором которого он является, передает Кримінформ.

"Администрацией" Ялты было принято решение о сносе кафе, арендатором которого длительное время был 75-летний Александр С., с чем предприниматель был категорически не согласен", - сообщил собеседник издания, добавив, что мужчина ранее высказывался публично, что пойдет на крайнюю меру в случае продолжения действий по сносу его объекта.

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По имеющейся информации, перед тем как совершить свой поступок, мужчина написал записку и выложил видео в интернете.

Отмечается, что, кроме работы в горадминистрации, мужчина является выходцем из силовых структур. В результате попытки суицида он получил ожоги и был доставлен в реанимацию.