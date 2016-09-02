Украина стала страной с самой низкой стоимостью жизни для иностранцев

Рейтинг, составленный экспертами InterNations – крупнейшим сообществом людей, живущих и работающих за рубежом, основывается на данных опроса более чем 14 тыс.человек, представляющих 174 национальности и 191 страну, передает ZN.UA.

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Согласно результатам исследования, по уровню личной удовлетворенности экспатов своим финансовым положением Украина заняла второе место, уступив Тайваню но опередив Эквадор. В рейтинге стоимости (доступности) жизни Украина заняла первую строчку, войдя в тройку лидеров с Тайландом и Тайванем.

Отмечается, что почти три четверти респондентов (74%) считают, что доступный им доход значительно превышает уровень, необходимый им для жизни в Украине. 45% опрошенных говорят, что стоимость жизни в стране является очень доступной, что превышает среднемировой показатель (14%) более чем втрое.

В целом, 85% опрошенных удовлетворены своими расходами в Украине, в то время как что-то плохое о своих финансах могут сказать лишь 6%.

Три четверти респондентов также считают украинский прожиточный минимум потенциальным преимуществом Украины как страны для переселения.