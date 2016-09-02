Появилась программа Форума издателей во Львове

Об этом ZAXID.NET рассказала пресс-секретарь Форума издателей Ольга Вишня. Предварительная программа событий, которые состоятся в рамках Форума, уже доступна на сайте. По состоянию на 2 сентября она содержит 999 событий. Программа еще будет уточняться и дополняться в течение следующих нескольких дней.

Напомним, основной темой нынешнего Форума является «Пределы границ».

Одним из главных звездных гостей 23-го Форума издателей станет известный французский писатель Фредерик Бегбедер. Среди других почетных иностранных гостей - Паоло Джордано (Италия), Илья Каминский (США), Земовит Щерек и Витольд Шабловский (оба Польша). Всего во Львов приедут писатели из 38 стран мира.

Также во время Форума издателей впервые пройдет фестиваль «Город Лема» в честь известного польского писателя-фантаста Станислава Лема.