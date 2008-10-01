Из-за мирового финансового кризиса в Украине вырастет безработица?

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК убежден, что одним из следствий мирового финансового кризиса будет рост безработицы в Украине.

Так, во время прямого телеэфира на «Первом национальном» он отметил, что это произойдет из-за того, что финансовый кризис влияет на строительную, металлургическую, химическую и банковская отрасли украинской экономики, которые интегрированы в международные экономические структуры. По наблюдению М.ЯКИБЧУКА, у них уже наблюдается спад производственных показателей и – как следствие – увольнение работников.

Например, по информации председателя НФПУ, большие строительные компании уже заморозили до 50% своих объектов, и в результате около 200 тысяч рабочих сейчас оказались без работы.

«Проблема в том, что наши безработные специалисты вряд ли смогут найти себе рабочие места в России или Польше, поскольку там проходят аналогичные процессы», – сказал М.ЯКИБЧУК.

По его мнению, сокращение производства в металлургии и химической промышленности тоже потянет за собой освобождение работников и уменьшение зарплат, также на грани выживания могут оказаться банки, связанные с западной финансовой системой.

«Важнейшие следствия кризиса – социальные: это спадение уровня занятости и благосостояния людей труда», – убежден председатель НФПУ.

Поэтому, по его мнению, правительство должно безотлагательно принять антикризисную экономическую программу для каждой отдельной отрасли, которая оказывается под ударом кризиса. В разработке такой программы должны принять участие и профсоюзы.