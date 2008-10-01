ГПУ заставят извиниться перед Лазаренко за преследования?

Адвокаты экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО уверены в том, что им удастся отменить все обвинения против их подзащитного в суде США, и считают, что Генеральная прокуратура Украины должна пересмотреть его дело.

Об этом говорится в комментарии адвоката П.ЛАЗАРЕНКО Марины ДОВГОПОЛОЙ, текст которого передан УНИАН.

М.ДОВГОПОЛАЯ отмечает, что 26 сентября 2008 г. Апелляционный Суд 9-го Округа США, рассмотрев апелляционную жалобу защиты П.ЛАЗАРЕНКО на приговор Суда Северного Округа Штата Калифорния от 26 августа 2006 г. по делу экс-премьер-министра Украины, вынес решение, которым удовлетворил большую часть пунктов жалобы адвокатов.

Так, согласно информации М.ДОВГОПОЛОЙ, апелляционным судом полностью отменены все обвинения в адрес П.ЛАЗАРЕНКО, которые касались агрофирмы «Научная» (Днепропетровская обл.) и ее бывшего директора, экс-народного депутата Украины, ныне покойного Николая АГАФОНОВА.

М.ДОВГОПОЛАЯ напомнила, что в обвинительном акте речь шла, в частности, о незаконном, по мнению следствия, получении П.ЛАЗАРЕНКО средств от М.АГАФОНОВА на сумму 1 млн. 205 тыс. долларов.

По словам адвоката, после 26 сентября с.г. в США в отношении ее подзащитного остается одна тема, которая в соответствии с решением суда первой инстанции предусматривает наказание, - это обвинения, которые базируются на свидетельствах Петра КИРИЧЕНКО.

В то же время адвокат отмечает, что апелляционный суд снял с П.ЛАЗАРЕНКО обвинения в «электронном обмане» и «перемещении украденной собственности», которые служили основанием связанных с П.КИРИЧЕНКО обвинений. В связи с этим сейчас защита подает в расширенную коллегию того же Апелляционного суда 9-го Округа США ходатайства о пересмотре и отмене оставшихся пунктов обвинения.

«У адвокатов П.ЛАЗАРЕНКО есть абсолютная уверенность в том, что их аргументы являются достаточно существенными и это позволит им добиться полной отмены всех обвинений в адрес их подзащитного в США», - говорится в комментарии М.ДОВГОПОЛОЙ.

Защита П.ЛАЗАРЕНКО заявляет, что есть надлежащие и достаточные основания для полного оправдания экс-премьер-министра.

«Поскольку, уголовное дело и все обвинения, которые было инкриминированы П.ЛАЗАРЕНКО в США, базируются на материалах и доказательствах, предоставленных в США Генеральной прокуратурой Украины, то, соответственно, и уголовное дело №49-800, которое многие годы расследуется в Украине, должно быть немедленно пересмотрено», - отмечается в комментарии адвоката.

М.ДОВГОПОЛАЯ также отмечает, что Генеральная прокуратура Украины хорошо осведомлена о ходе событий в США по делу П.ЛАЗАРЕНКО.

«Но ГПУ не реагирует должным образом на эту ситуацию, в противном случае пришлось бы объяснять украинскому обществу мотивы и причины начала преследования П.ЛАЗАРЕНКО в далеком 1997 году», - добавила М.ДОВГОПОЛАЯ.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден Калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.