Порошенко на встрече со студентами пообещал, что стипендии не отменят

02:17, 02 сентября 2016
Общество
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То что этого не произойдет, услышали от президента студенты первокурсники технического университета КПИ во время неформального общения.

фото: УНІАН

Петр Порошенко 1 сентября решил встретить не в своем родном Институте международных отношений, а приехал в университет Киевский политехнический институт.

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Президент отметил, что технические и инженерные разработки КПИ приносят пользу в обеспечении обороноспособности страны.

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