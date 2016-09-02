Порошенко на встрече со студентами пообещал, что стипендии не отменят

То что этого не произойдет, услышали от президента студенты первокурсники технического университета КПИ во время неформального общения.

Петр Порошенко 1 сентября решил встретить не в своем родном Институте международных отношений, а приехал в университет Киевский политехнический институт. Читайте такжеГройсман заверил, что стипендии студентам не отменят Президент отметил, что технические и инженерные разработки КПИ приносят пользу в обеспечении обороноспособности страны.

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