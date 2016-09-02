Порошенко на встрече со студентами пообещал, что стипендии не отменят
02:17, 02 сентября 2016Общество
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То что этого не произойдет, услышали от президента студенты первокурсники технического университета КПИ во время неформального общения.
Порошенко на встрече со студентами пообещал, что стипендии не отменят / фото: УНИАН
Петр Порошенко 1 сентября решил встретить не в своем родном Институте международных отношений, а приехал в университет Киевский политехнический институт.
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Президент отметил, что технические и инженерные разработки КПИ приносят пользу в обеспечении обороноспособности страны.
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