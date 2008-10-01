Метро в Киеве с ноября будет стоить 2 гривны

Главное управление по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации считает оптимальным установить в Киеве тариф за одну поездку в метро в размере 2 грн., в любом виде наземного пассажирского коммунального транспорта – 1,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня начальник этого управления Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что 2 грн. стоимости проезда в метро покрывает, по их подсчетам, полные расходы предприятия, а также включает небольшую прибыль. В то же время, 1,5 грн., которые могут быть установлены для оплаты за проезд в наземном транспорте, не покрывают полностью расходов.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, в ближайшие дни будет подготовлен соответствующий проект распоряжения КГГА о повышении стоимости проезда в 3-4 раза в муниципальном транспорте, и с текстом настоящего документа можно будет ознакомиться и внести свои предложения через интернет-сайт столичных властей.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что в соответствии с процедурой принятия регуляторных актов, распоряжение может вступить в силу лишь спустя месяц. Поэтому тарифы могут быть подняты где-то в ноябре. «Возможно, с ноября. Возможно, не с первого числа, просто в ноябре».