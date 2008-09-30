Украинское небо сможет присоединиться к ЕС раньше, чем страна

Ориентировочно поэтапное присоединение Украины к Совместному авиационному пространству с Евросоюзом планируется осуществить к 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, на сегодняшний день созданы четыре рабочие группы, которые сотрудничают с Еврокомиссией по этому вопросу.

Кроме того, в рамках программы Twinning происходит обмен опыта между сотрудниками, подготовка специалистов.

По словам заместителя министра транспорта и связи - главы Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА, Еврокомиссия прежде всего высказывает пожелание объединить рынки авиаперевозок, в то время как главный критерий Украины - единые стандарты и подходы к контролю безопасности полетов.

Справка УНИАН. Проект Twinning предусматривает гармонизацию процедур законодательства и обеспечение их выполнения в авиационном секторе. Реализация проекта направлена на адаптацию норм украинского законодательства по безопасности гражданской авиации к нормам и требованиям Объединенной авиационной администрации ЕС (Joint Aviation Authority) в контексте возможности создания объединенного авиационного пространства ЕС и Украины.

12 декабря 2006 года Еврокомиссия получила мандат от Совета ЕС на проведение переговоров с Украиной относительно формирования Совместного авиапространства.