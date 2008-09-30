Луценко: спецгруппа МВД разберется, что творится на Закарпатье

В ближайшее время Министерство внутренних дел Украины отправит в Закарпатскую область специальную группу во главе с начальником Департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонидом СКАЛОЗУБОМ, которая будет проверять законность выделения земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ужгороде сообщил глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Мы планируем отработать Закарпатскую область с точки зрения незаконного использования земель, поскольку меня чрезвычайно тревожит факт бездеятельности закарпатских подразделений противодействия экономической преступности, которые годами спокойно наблюдают за золотой земельной лихорадкой в области», - сказал он.

«Поэтому приедет специальная группа во главе с начальником Департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины, и отработают все «золотоносные» сельсоветы так же, как было в Крыму, один за другим на протяжении ближайших 2-3 месяцев. Результаты будут переданы на рассмотрение прокуратуры, причем – подчеркиваю – это будет передавать МВД в Генеральную прокуратуру», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.