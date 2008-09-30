В Умань на Рош-Ха-Шана прибыло свыше 20 тысяч хасидов

Почти 500 работников органов и подразделений внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка в Умани во время празднования паломниками-хасидами Нового года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Как отмечают в Департаменте, на могиле цадика Нахмана и в здании синагоги г. Умани 29-30 сентября проходят ежегодные культовые отправления по случаю празднования дней Рош-Ха-шана (Новый год по иудейскому календарю). Накануне праздника в Украину прибыло свыше 20 тыс. сторонников течения брацлавских хасидов из многих стран мира.

Сейчас в местах проведения мероприятий функционируют 7 временных участков по охране общественного порядка. Определено необходимое количество маршрутов постов патрулирования, пунктов визовой поддержки, групп взрывотехников со служебными собаками и т.п. На случай возникновения непредвиденных обстоятельств созданы мобильные резервы из числа работников местных подразделений милиции.

Движение транспортных средств, принадлежащих местным жителям, и прохождение граждан, которые проживают в районе пребывания и проживания паломников-хасидов, осуществляется без ограничений при наличии соответствующих документов, отмечают в ДСО.

Также обеспечена жесткая система пропускного режима в район компактного пребывания паломников, а также в помещение синагоги и на могилу цадика Нахмана, проводится системное обследование указанных мест с использованием служебных собак и технических средств выявления взрывчатых и других опасных устройств.

С целью недопущения возможных чрезвычайных происшествий в местах массового проживания иностранцев, согласно ст.11 п. 20 Закона Украины „О милиции", работниками милиции на период проведения культовых мероприятий в г. Умани временно ограничен доступ граждан к местам пребывания паломников-хасидов.

Сопровождение организованных группы иностранцев к местам проведения культовых мероприятий осуществляется усиленными нарядами Государственной автомобильной инспекции. Организована работа групп технической поддержки обеспечения бесперебойного движения транспорта на автодорогах и непосредственно в Умани.

Кроме этого, по данным ДСО, каждому иностранцу, который прибыл в Умань, выдают памятку, в которой разъясняются основы законодательства Украины, в том числе относительно правового статуса иностранцев, а также даются полезные советы - как не стать объектом преступных посягательств.