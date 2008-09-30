Россия боится украинского сахара

Россия может сохранить пошлину на ввоз сахара из Украины на ближайшие годы. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития (МЭР) Российской Федерации Алексей ЛИХАЧЕВ, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее планировалось, что с 1 января 2009 года прекратит действие изъятие по сахару из режима свободной торговли, действующее в торговых отношениях РФ и Украины. "Есть серьезные опасения по сахару, что их импорт обрушит наш рынок. У них (в Украине - УНИАН) большие запасы и большие мощности по сахару. Это реальная проблема. Возможно решение отложить отмену изъятия по сахару", - сказал А.ЛИХАЧЕВ.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ дал поручения профильным ведомствам пересмотреть режим свободной торговли с Украиной в связи с ее вступлением в ВТО.

А.ЛИХАЧЕВ отметил, что это поручение И.ШУВАЛОВА не было неожиданностью - еще в апреле, сразу после вступления Украины в ВТО, Россия предложила украинским коллегам создать рабочую группу для анализа возможностей минимизации рисков от вступления двух стран во Всемирную торговую организацию.

При этом А.ЛИХАЧЕВ не исключает, что стороны могут найти и другое решение для регулирования поставок украинского сахара. "Возможно, Украина пойдет по пути самоограничения", - сказал представитель МЭР РФ.

Профильные министерства уже внесли в правительство РФ предложения по пересмотру торгового режима с Украиной, которые, в частности, предусматривают перенос на 2012 год отмены изъятий по поставкам сахара и спирта, запланированной на 2009-2010 годы.

В целом российско-украинская торговля осуществляется беспошлинно по соглашению о свободной торговле, подписанному Россией со странами СНГ еще в 1993 году. В 2002 году страны подписали протоколы о введении временных изъятий по сахару и спирту, и в настоящее время поставки сахара и спиртосодержащей продукции из Украины облагаются высокими пошлинами, как и товары из стран дальнего зарубежья.