Винский возьмется за донецкий вокзал

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ обещает «навести порядок» с продажей билетов на железнодорожном вокзале Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Донецке. «Что касается продажи билетов – я вижу здесь очень большой спекулятивный момент. Тут надо навести порядок на вокзале донецком», - сказал министр. И добавил: «Мы будем этим заниматься. Я думаю, что в ближайшее время мы поменяем руководителя (железнодорожного вокзала – УНИАН) и значительную часть кассиров, работающих в Донецке, мы будем ставить вопрос об их ротации».

По словам И.ВИНСКОГО, в Донецке существует «одна система, когда в принципе билеты купить нельзя, а в поезде не всегда загружены все места».

«Это говорит четко о том, что есть такая система, когда фактически пассажир вынужден платить на 50 грн. дороже, чем реально стоит билет. Эти деньги железная дорога не получает, а получает посредник», - заключил министр, еще раз подчеркнув, что «специальная комиссия уже создана и работает над этим».