«Палочки кукурузные с сюрпризом» довели семью до больницы

Вчера, 29 сентября, в Новояворовскую центральную городскую больницу с симптомами сильного отравления обратилась семья города Новояворовска Яворовского района Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Новояворовской больнице, после обследования специалистами мужчины, женщины и их четырехлетней дочери всем членам семьи был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом».

Пациенты сообщили врачам, что накануне родители приобрели в магазине ребенку упаковку «Палочек кукурузных с сюрпризом», которые попробовали все члены семьи. После употребления этого продукта на лице родителей и ребенка появились ярко-красные пятна, внешне напоминающие химические ожоги кожи; также появились симптомы сильной интоксикации организма, после чего пострадавшие немедленно обратились в больницу.

По информации медиков, сейчас все члены семьи находятся под присмотром врачей, устанавливается вид и происхождение ядовитого вещества, которое, по предположениям, могла быть добавкой к кукурузным палочкам или попасть в упаковку вместе с «сюрпризом», который добавляется к палочкам.

Этот случай взят под контроль правоохранительными органами и работниками Яворовской санэпидемстанции.

Стоит отметить, что 19 марта 2007 года в Сумах во время областного совещания-семинара начальник Сумского областного управления защиты прав потребителей Галина ПИДЛУБНАЯ продемонстрировала «Палочки кукурузные с сюрпризом», в упаковке которых был выявлен вложенный производителем в качестве «сюрприза» пластилин высокой токсичности.