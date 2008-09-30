Украинские солдаты проявили себя на конкурсе “Мировой парень”

Представители Вооруженных сил Украины заняли первые и призовые места на ІІІ Всеармейском конкурсе “Мировой парень” среди военнослужащих службы по контракту, который проходил в Подмосковье на базе 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в конкурсе приняло участие 42 военнослужащих из России, Беларуси, Украины, Армении, Киргизстана, Казахстана и Таджикистана.

Вооруженные силы Украины на этом конкурсе представляли солдаты контрактной службы Владимир ВОРЧАКОВ и Олег ДМИТРУК.

Участники конкурса соревновались в номинациях “Атлет”, “Снайпер”, “Профессионал”, “Эрудит” и “Кавалер”.

Члены жюри высоко оценили профессиональную подготовку и эрудицию украинских военнослужащих.

Так, солдат В.ВОРЧАКОВ победил в номинации “Атлет”, лучше всех выполнив силовое гимнастическое упражнение (подъем с переворотом на перекладине), толчок двух 24-килограммовых гирь и бег на 600 метров. А солдат О.ДМИТРУК в этой же номинации завоевал второе место.

Также О.ДМИТРУК занял первое место в номинации “Профессионал”, который включал разведывательную подготовку, в частности, преодоление штурмовой полосы препятствий в индивидуальных средствах защиты.

А в номинации “Кавалер” за выполнение современного и классического танца украинские военные поднялись на третью ступеньку.

По итогам участия в конкурсе украинские солдаты-контрактники были награждены дипломами лауреатов, медалями, грамотами и ценными подарками.