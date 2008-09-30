Средний возраст самолетов, эксплуатируемых в Украине, - 25 лет

На сегодняшний день возраст самолетов, эксплуатируемых в Украине, составляет 25 лет и более.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Донецке министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Средний возраст, мне сложно сказать, я думаю, что лет 25, есть и больше», - сказал министр, комментируя ситуацию с эксплуатацией самолетов.

В то же время, он заверил, что «техническое состояние каждого самолета проверяется».

«Мы сняли с эксплуатации за этот год 10 компаний, которые не могли поддерживать эксплутационное состояние своих самолетов. Сейчас значительная часть самолетов тоже без права полетов», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, из имеющегося парка в стране «только меньше половины самолетов у нас сегодня имеют право летать в связи с тем, что, действительно, старый парк и он не отвечает современным условиям».

Относительно компаний low-cost и их выхода на украинский авиарынок он отметил, что перед ними Минтранс выдвигает два основных условия: «новый самолет и продажа билетов через Интернет».

«Почему мы говорим "новый само лет"? Потому что новый самолет - это гарантия 10 лет безопасных полетов, - сказал И.ВИНСКИЙ. «Поэтому логика должна быть такая – должны быть новые аэродромы, модернизированные терминальные отделения и новые авиакомпании с новыми самолетами», – подчеркнул министр и, обращаясь к журналистам, отметил, что «самолет, которым я летел к вам сюда (в Донецк – УНИАН) - «Боинг», ему лет 15».