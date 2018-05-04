«Борисполь» показывает пассажирам фигу (фото)
“Куда же делись тележки для багажа?” – спрашивает пассажир возле паспортного контроля. “Вот где!” – отвечает работник аэропорта, сложив фигу...
|Работник аэропорта показывает пассажирам кукиш возле паспортного контроля. Борисполь, 30 сентября
Кадры, которые вы видите на экране, сделаны 30 сентября в Бориспольском аэропорту – в зоне, где только что прибывшие пассажиры, пройдя паспортный контроль, ждут получения багажа.
О “культуре” обслуживания в Борисполе написано уже много. О грязи, кражах из сумок, о неумении пограничников общаться на литературном языке и о многом другом... Те, кто много бывает за рубежом, чувствуют эту “культуру” каждый раз, ступая с трапа самолета на родную землю. Поэтому зафиксированный нашим корреспондентом на фотокамеру инцидент очень символичен... Работники аэропорта, мягко говоря, чихать хотели на культуру, на комфорт пассажиров, в конечном итоге – на имидж государства.
Те, кто часто летает из Киева и в Киев, хорошо знают, что в аэропорту процветает мелкий, нелегальный “бизнес”, с которым вся постсоциалистическая Европа простилась еще лет 10–15 назад. Один из таких видов “бизнеса” – создавать дефицит багажных тележек, чтобы работники аэропорта за каких-то пару долларов помогали денежным пассажирам “достать” дефицитную тележку.
... Вот прибыло несколько “жирных” рейсов из Европы. На месте у паспортного контроля, где обычно стоят тележки, пассажиров встречают барыги из бейджиками работников аэропорта.
– Могу помочь с доставкой багажа...
Какой-то мужчина возмущается, требует администратора, которого почему-то и близко нет, просит разобраться таможенников, масса которых скучает от безделья. Возле него собираются другие пассажиры, разделяя справедливое возмущение:
– Куда же делись тележки? – спрашивает человек.
– Вот где! – ответил работник аэропорта, сложив кукиш. Этот красноречивый ответ и успел зафиксировать наш корреспондент, также только что прибывший из-за границы.
Вот так государство в лице Бориспольского аэропорта встречает граждан Украины и других стран на своей границе.
Василий Криворучко