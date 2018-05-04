«Борисполь» показывает пассажирам фигу (фото)

Кадры, которые вы видите на экране, сделаны 30 сентября в Бориспольском аэропорту – в зоне, где только что прибывшие пассажиры, пройдя паспортный контроль, ждут получения багажа.

О “культуре” обслуживания в Борисполе написано уже много. О грязи, кражах из сумок, о неумении пограничников общаться на литературном языке и о многом другом... Те, кто много бывает за рубежом, чувствуют эту “культуру” каждый раз, ступая с трапа самолета на родную землю. Поэтому зафиксированный нашим корреспондентом на фотокамеру инцидент очень символичен... Работники аэропорта, мягко говоря, чихать хотели на культуру, на комфорт пассажиров, в конечном итоге – на имидж государства.

Те, кто часто летает из Киева и в Киев, хорошо знают, что в аэропорту процветает мелкий, нелегальный “бизнес”, с которым вся постсоциалистическая Европа простилась еще лет 10–15 назад. Один из таких видов “бизнеса” – создавать дефицит багажных тележек, чтобы работники аэропорта за каких-то пару долларов помогали денежным пассажирам “достать” дефицитную тележку.

... Вот прибыло несколько “жирных” рейсов из Европы. На месте у паспортного контроля, где обычно стоят тележки, пассажиров встречают барыги из бейджиками работников аэропорта.

– Могу помочь с доставкой багажа...

Какой-то мужчина возмущается, требует администратора, которого почему-то и близко нет, просит разобраться таможенников, масса которых скучает от безделья. Возле него собираются другие пассажиры, разделяя справедливое возмущение:

– Куда же делись тележки? – спрашивает человек.

– Вот где! – ответил работник аэропорта, сложив кукиш. Этот красноречивый ответ и успел зафиксировать наш корреспондент, также только что прибывший из-за границы.

Вот так государство в лице Бориспольского аэропорта встречает граждан Украины и других стран на своей границе.

Василий Криворучко