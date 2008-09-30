Чернобыльскую АЭС снимут с эксплуатации в четыре этапа

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта за основу проголосовали 354 народных депутатов из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Предложенным проектом закона не только утверждается Общегосударственная программа, но и вносятся соответствующие изменения в Закон “Об общих основах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращении разрушенного четвертого блока этой АЭС на экологически безопасную систему”.

Эта Программа определяет основные направления работ по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, ориентировочные объемы их финансирования, организационные и технические задания.

В соответствии с нормативно-правовой базой Украины, деятельность по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС предусматривается проводить по таким этапам:

1) прекращение эксплуатации (подготовительный этап к снятию с эксплуатации) - этап, во время которого будет осуществлено изъятие ядерного топлива и перемещение его в хранилище отработанного ядерного топлива, предназначенное для долгосрочного хранения. Текущий этап, во время которого выполняется основное задание, определяющее длительность этапа, - изъятие ядерного топлива из энергоблоков. Срок завершения - не раньше 2012 года;

2) окончательное закрытие и консервирование реакторных установок. На этом этапе будет проведено консервирование реакторов и наиболее радиационно загрязненного оборудования (2013-2022 годы);

3) выдержка реакторных установок на протяжении периода, во время которого должно состояться естественное снижение радиоактивного излучения до приемлемого уровня (2022-2045 годы);

4) демонтаж реакторных установок. На этом этапе будет проведен демонтаж оборудования и очистка площадки с целью максимального снятия ограничений и регуляторного контроля (2046-2064 годы).

В результате выполнения Программы в период до 2013 года предусматривается:

прекратить эксплуатацию первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и начать работы по их окончательному закрытию и консервированию;

создать эффективную систему обращения с радиоактивными отходами Чернобыльской АЭС;

завершить строительство и введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива;

завершить строительство и введение в эксплуатацию укрытия над объектом “Укрытие”;

усовершенствовать систему социальных гарантий работникам Чернобыльской АЭС;

обеспечить прозрачность освещения вопросов, связанных с безопасностью деятельности по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращением объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством.

Объем бюджетных расходов на предусмотренные Программой мероприятия определяется в пределах имеющихся финансовых ресурсов согласно закону о госбюджете на соответствующий год.

Общая сумма финансирования работ в соответствии с Программой составляет 5023,1 млн. грн., из них средства госбюджета - 4 705 млн. грн., международной технической помощи - 318,1 млн. грн.

Объем бюджетного финансирования подлежит уточнению в процессе осуществления мероприятий Программы в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, и хода выполнения основных заданий.