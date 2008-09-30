Полмиллиона украинских детей страдают от кризисных проявлений

В принятом сегодня парламентом в первом чтении проекте закона «Об общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах человека» охрана детства определяется как стратегический общенациональный приоритет.

Об этом в интервью УНИАН сказал министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, сегодня в Украине свыше 500 тыс. детей «страдают от кризисных проявлений». Министр отметил, что речь идет о высоком уровне смертности малышей, наличие свыше 100 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также 160 тыс. детей с особыми потребностями.

Он также напомнил, что в Украине есть 11 детских колоний, где содержатся несовершеннолетние, которые совершили преступления.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что программой предусмотрены меры, направленные на снижение уровня рождаемости мертворожденных детей на 20%, а также на треть снижение смертности детей в возрасте до 5 лет.

Также он отметил, что меры, предусмотренные в программе, позволят детям-инвалидам реализовать право на образование независимо от состояния здоровья и места воспитания, создать систему защиты детей от эксплуатации и от выполнения любых работ, которые могут быть опасными для их здоровья.

По словам руководителя Минсемьи, предусматривается усиление ответственности за насилие в отношении к ребенку.

Кроме того, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, в законопроекте определена новая национальная система контроля и ежегодного мониторинга соблюдения прав ребенка.

Он подчеркнул, что четко определенные программой меры позволят избежать неорганизованности в действиях различных органов власти и нерационального использования ресурсов.

Министр также сообщил, что в этом году был проведен опрос детей по поводу того, какие их права чаще всего нарушаются. 50% опрошенных ответили, что нарушается их право на свободное высказывание собственного мнения, 30% - что таким правом является право на отдых, 27% - право на качественную медицинскую помощь.

По его словам, результаты опроса позволят правильно определять приоритеты в работе и будут способствовать решению основных вопросов в этой сфере.

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что упомянутый законопроект был внесен на рассмотрение ВР Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Также министр выразил надежду, что в ближайшее время парламент примет этот законопроект в целом.

Он отметил, что за последние три года в Украине «состоялись радикальные изменения в системе защиты прав ребенка».

По его словам, еще в 2005 году В.ЮЩЕНКО определил как приоритет государственной политики обеспечение прав ребенка, его социальной защиты.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что вскоре министерство подготовит доклад о положении детей в Украине, в котором речь будет идти, в частности, о выполнении мер, направленных на защиту прав ребенка.