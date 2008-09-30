Киевсовет проголосовал за новые цены на проездные билеты

Киевский городской совет поручил Киевской городской государственной администрации обеспечить сохранение для киевлян в долгосрочных проездных билетах действующие на сентябрь 2008 года тарифы на проезд в коммунальном пассажирском транспорте - 50 копеек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Киевсовета «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», за которое проголосовали 95 из 102 депутатов, присутствовавших на заседании горсовета.

Согласно этому документу, депутаты рекомендуют мэрии, которая непосредственно устанавливает тарифы на проезд в городе, принять предложение Главного управления ценовой политики КГГА о предельных уровнях стоимости проездных документов. Таким образом утверждена рекомендованная предельная стоимость.

Стоимость месячного проездного билета на метро предлагается установить в размере 80 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 60 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 130 грн.; на два наземных вида транспорта – 110 грн.; на три наземных вида транспорта – 140 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе и метро) – 199 грн.

Проездные на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 150 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 325 грн.; на два наземных вида транспорта – 275 грн.; на три наземных вида транспорта – 350 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 499 грн.

Проездные на год: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 275 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 575 грн.; на два наземных вида транспорта – 495 грн.; на три наземных вида транспорта – 660 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 799 грн.

Депутаты также поручили КГГА при разработке нового генплана Киева предусмотреть увеличение доли площади автодорог с 2 до 2,8% в 2010 году, до 4% в 2015 году, до 8% в 2025 году.

В частности, они также просят мэрию обеспечить запрет на приватизацию коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс».

КГГА должна при планировании бюджета на следующий год максимально обеспечить покрытие эксплуатационных расходов городских транспортных коммунальных предприятий за счет средств от уплаты за проезд. В то же время обновление подвижного состава и развитие транспортной сети должно осуществляться согласно решению Киевсовета за счет бюджета Киева.

Депутаты предусматривают, что до конца 2009 года должен быть завершен переход на транспортную карточку киевлянина, а с 2010 года – переход на дифференцированную систему оплаты проезда в зависимости от расстояния и количества станций метрополитена.

Согласно принятому решению, городская администрация должна обеспечить рыночные механизмы формирования цен на рекламу и аренду помещений на всех видах коммунального транспорта. До 10 октября этого года должны быть внесены предложения относительно повышения тарифов на размещение рекламы. По информации председателя рабочей группы по изучению ситуации в транспортной сфере столицы Александра ЗИНЧЕНКО, за счет этого доходы предприятий должны возрасти в 6-8 раз.

Киевсовет также поручил до 1 апреля следующего года провести детальное исследование существующих пассажиропотоков и осуществить прогнозирование роста нагрузок на городскую транспортную инфраструктуру с целью формирования рынка транспортных услуг.

При обсуждении вопроса А.ЗИНЧЕНКО отметил, что указанный проект решения, который рассматривает сессия, имеет целью установить границу, которая будет регулировать возможное повышение тарифа, и обратил внимание, что «ни одного слова относительно цены на проезд в этом решении нет». Он подчеркнул, что цены на проезд устанавливает КГГА.

В свою очередь заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ выразил надежду, что соответствующее решение КГГА с учетом указанного решения Киевсовета будет подписано в ближайшее время, а относительно новых тарифов, то, по его словам, они могут быть введены с ноября этого года. По его убеждению, за это время, то есть за месяц, люди уже будут готовы к пересмотру тарифов за проезд и смогут аккумулировать свои средства для приобретения проездных билетов на месяц или год.