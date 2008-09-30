KazUkrEnergo не претендует на место RosUkrEnergo

Korlea Invest Holding AG (Швейцария) создала KazUkrEnergo AG с целью реализации совместных проектов с национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз" (Казахстан) и Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН заявил президент и совладелец Korlea Invest Holding Василий БЕЧВАРЖ.

По его словам, договоренности о реализации совместных проектов, в том числе по созданию новых энергогенерирующих и нефтеперерабатывающих мощностей с участием Korlea Invest, были достигнуты между президентами Украины и Казахстана весной 2008 года.

В.БЕЧВАРЖ уточнил, что Korlea Invest Holding планирует передать "КазМунайГазу" и "Нафтогазу Украины" по 30% акций KazUkrEnergo, сохранив контроль над 40% акций.

Руководитель Korlea Invest Holding также сообщил, что компания намерена организовать транспортировку добываемого в Казахстане природного газа в Европу с целью реализации на европейском рынке.

Кроме того, по словам В.БЕЧВАРЖА, Korlea Invest a.s. (Словакия) и АО "НК "СПК "Сарыарка" (Казахстан) создали на территории Казахстана ТОО KorleaInvest-EnergyCorporation для совместной разработки нефтегазоносных месторождений, а также строительства завода по производству биоэтанола.

"У нас есть лицензия на торговлю газом, но нет ресурса, мы работаем также в этом направлении. Надеемся, что получим газ в Казахстане и сможем занять свое место и в этой отрасли", - сказал В.БЕЧВАРЖ.

Он назвал абсурдной появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что KazUkrEnergo в будущем может занять место известного газотрейдера RosUkrEnergo AG (Швейцария) в схеме поставок природного газа в Украину.

"Мы никогда не планировали монополизировать поставки энергоресурсов в Украину. Предположение о том, что KazUkrEnergo может занять место RosUkrEnergo просто абсурдно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Korlea Invest a.s. (Словакия), 100% "дочка" Korlea Invest Holding, в октябре 2007 года зарегистрировала в Ужгороде проектную компанию ООО "Корлеа Энерго" для строительства в этом регионе парогазовой электростанции установленной мощностью 800 МВт.

KorleaInvest предложила Казахстану поставлять на эту электростанцию природный газ и совместно экспортировать в Европу часть электроэнергии, производимой этой станцией.

Заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Ляззат КИИНОВ в ходе Международного энергетического форума, который проходил в Киеве в мае текущего года, отметил, что данный проект представляет интерес для Казахстана.

Компания KazUkrEnergo зарегистрирована в Швейцарии (в Цюрихе) в мае 2008 года. Уставный капитал KazUkrEnergo в настоящее время составляет 200 тыс. швейцарских франков и поделен на 20 акций.

KorleaInvest в настоящее время является одним из крупнейших частных энерготрейдеров в Европе с годовым оборотом до 2 млрд долл.

Группа представлена дочерними компаниями практически во всех странах восточной и юго-восточной Европы (Румынии, Венгрии, Словакии, Польше, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении, Чехии). Korlea Invest также работает в Германии, Украине, России и Казахстане.