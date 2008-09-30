Минобразования отменило все льготы для поступающих в вузы

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в условия приема в высшие учебные заведения, которыми отменило все льготы для поступающих в вузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

“Министерством сняты все привилегии при поступлении в вуз, кроме одной категории поступающих, определенной постановлением правительства – правом внеконкурсного поступления пользуются дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет и те, кто подпадает под действие Закона “О повышении престижности шахтерского труда”, - сказал И.ВАКАРЧУК.

Все остальные абитуриенты, по его словам, будут поступать на общих основаниях и обязательно по результатам независимого внешнего тестирования в средней школе.

Что касается призеров Всеукраинских ученических олимпиад и конкурсов-защит учеников Малой академии наук, то, как отметил министр, они будут засчитываться при условии предоставления сертификатов Украинского центра оценивания качества образования с количеством баллов не ниже установленного правилами приема минимального уровня. Он отметил, что в целом таких абитуриентов будет всего около 1 тыс. чел.

И.ВАКАРЧУК отдельно отметил, что ученики подготовительных отделений любого вуза также не будут иметь привилегий и будут поступать по общим правилам.

“Любой вуз имеет право объявить о наборе на подготовительные курсы и готовить будущих абитуриентов, но никаких привилегий при поступлении эти ученики не будут иметь”, - сказал министр.