Погода на 1 - 5 октября

Завтра, 1 октября, в западных областях Украины местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, на Волыни и во Львовской области местами 13-14°; в южной части ночью 7-12°, днем 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

2-3 октября также будет переменная облачность, без существенных осадков, лишь 3 октября в западных, а днем и в Одесской, Николаевской, Херсонской областях временами будут дожди (в северных областях – местами небольшой дождь). Ночью и утром в южной и восточной части страны местами туман. Ветер ожидается юго-западный, южный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, на побережье морей – до 15°; днем 17-22°, 2 октября в южной части местами 23-25°, 3 октября в западных областях 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 6-11° .

4- 5 октября на большей части территории Украины пройдут небольшие и умеренные дожди (5 октября в Карпатах – с мокрым снегом), лишь в восточных областях будет без существенных осадков. Температура ночью 8-14°, на побережье морей – до 17°, днем 13-19°, в южной и восточной части 17-23°; в западных областях ночью 6-12°, 5 октября местами 3-5° тепла, днем 11-17°.

В Киеве и области 1 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° (в столице 17-19°).

2-3 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 3 октября местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет преобладать юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.

4-5 октября временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет 9-14°, днем 13-18°.