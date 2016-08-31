Моя полиция меня не очень хорошо бережет

Не знаю, как в других регионах Украины, но жители Николаева не чувствуют, что государство их защищает. То есть, система правоохранительных органов как бы есть, но она не функционирует. А единичные позитивные моменты в работе тех же новых патрульных – не могут перекрыть разочарования в целом.

К тому же, даже позитивные моменты в работе новой полиции – не всегда идут «в плюс». Один из последних ярких примеров – бездействие новой полиции, скрывающееся за красивыми словами «толерантность» и «вежливость», в ночь на 30 августа в Николаеве. Напомню, пять экипажей (это 15 полицейских) стояли и смотрели, как в центре города пьяный «мажоры» на «Мерседесе» избивает таксиста, бьет и материт прохожих, которые снимали на телефон произошедшее…

Но это – только вершина айсберга.

Не исключение и не случайность недавняя трагедия в Кривом Озере – беспредел полиции и попытка самосуда со стороны местного населения. И снова – это следствие отсутствия работоспособной системы. Следствие того, что, с одной стороны, люди не чувствуют, что государство их защитит, а с другой – правоохранители уверены, что им все сойдет с рук, так как они – представители закона.

Система правоохранительных органов как бы есть, но она не функционирует

Конечно, есть и добросовестные полицейские, как, впрочем, когда-то попадались и высокопрофессиональные милиционеры. Но система их или «сожрала», или выдавила из себя, отторгла, как чужеродный предмет. К примеру, один мой знакомый когда-то служил офицером в ГАИ.

Всю зарплату он вынужден был отдавать в качестве поборов начальству. В какой-то момент не выдержал и ушел из правоохранительных органов. А другой знакомый ГАИшник взятками не брезговал, а сейчас… прекрасно вписался в новую систему.

Напомню, год назад, после обнародования видео, на котором инспектор ДПС в Коблево получает с каждой фуры по купюре, министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Николаев, расформировал ГАИ и поставил наш город вне очереди на набор патрульной полиции. Естественно, старые кадры тоже решили попытать счастья и остаться в системе. Так поступил и этот ГАИшник-взяточник. И, возможно, будь конкурс строже, пройти его ему бы не удалось. Однако на втором этапе отбора в новую полицию он встретил знакомого из отдела кадров. «А зачем ты все проходишь? Деньги готовь!», - сказал «кадровик». И теперь взяточник чудесно чувствует себя в патрульной полиции. Как и 80% других старых работников МВД.

Преступное бездействие полиции рано или поздно приведет к бунту. Недавний цыганский погром в Лощиновке – тому подтверждение

В то же время, у реформы правоохранительных органов есть и другая сторона медали. Еще во времена старой милиции я проходила свидетелем по одному делу, которое было на контроле в главном управлении. После общения сначала с одним следователем, потом со вторым, стало понятно, что до преступлений вроде обычных краж у правоохранителей просто не доходят руки – тут хоть бы убийства и изнасилования успеть расследовать. Изменилось ли что-то после начала реформы? Вряд ли. К примеру, в райотделе моего района всего трое следователей. Как думаете, физически следователь может успеть ознакомиться с горой дел, которые ему набросали?...

Этой весной мне пришлось вызывать «102» из-за буянивших после 23.00 соседей. Наряд полиции приехал, постучал в дверь, из-за которой их послали куда подальше. Блюстители закона развернулись и уехали. Поэтому, с некоторых пор, я вообще перестала вызывать полицию.

Кто-то скажет: «Это Николаев, детка! И тут – своя атмосфера». Не знаю.

Не знаю, насколько у нас особый регион. Зато уверена, что действие или преступное бездействие полиции рано или поздно приведет к бунту. Недавний цыганский погром в Лощиновке Одесской области – тому подтверждение. Вопрос только в том, сколько таких бунтов должно произойти, чтобы система наконец заработала. Или окончательно развалилась.

Анна Михайлюк, Николаев