В Макеевке задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

В г. Макеевка Донецкой области задержан 20-летний парень, который подозревается в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ, отметив, что изнасилование и убийство 8-летней школьницы было совершено 23 сентября в Советском районе Макеевки.

«В 17.20 23 сентября от родных девочки поступил сигнал в милицию о пропаже ребенка. А через час, в 18.30, бабушка и дедушка нашли тело внучки на стихийной свалке», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

По его словам, личный состав милиции города был поднят по тревоге. Сотрудники милиции детально «отработали» всю территорию, поминутно проследили весь путь девочки от остановки, где она вышла из школьного автобуса, до дома.

«Были собраны все сведения о местных жителях, проверены все лица, состоящие на учете в милиции, обследованы все подворья. В результате на следующий день после убийства ребенка был задержан подозреваемый в совершении преступления», - отметил Н.КУПЯНСКИЙ.

Он сообщил, что подозреваемым в убийстве является 20-летний ранее дважды судимый местный житель. «Первую судимость (условно) он получил в 2004 году за грабеж, вторую - в 2005 году – за кражи. В 2007 году подозреваемый был освобожден условно-досрочно. Работал, имел беременную жену», - уточнил начальник облуправления МВД.

Он добавил, что подозреваемый признался, что в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал, а потом задушил девочку.

Н.КУПЯНСКИЙ сообщил, что подозреваемому в изнасиловании и убийстве ребенка грозит пожизненное заключение.

Кроме того, Н.КУПЯНСКИЙ проинформировал, что в 2008 году в Донецкой области в отношении несовершеннолетних совершено 178 преступлений на половой почве (развращение и изнасилование), в том числе 13 убийств. «Все убийства раскрыты, а раскрытие других преступлений составляет почти 90%», - заключил начальник облуправления МВД.