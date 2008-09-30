В шоколаде Cadbury нашли меламин: компания отзывает 11 видов продукции

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний - британская Cadbury - отозвала свою продукцию, производимую на заводе в Пекине, после того, как в ней были найдены следы меламина. Из-за содержания этого вредного вещества в молочных продуктах в Китае заболели уже 54 тысячи детей, а четыре малыша умерли.

Как сообщил представитель Cadbury в Бирмингеме Тони Билсборо, всего было отозвано 11 видов шоколада и сладостей с его содержанием. Сразу после этого были проведены тесты, которые подтвердили наличие в них опасного меламина, передает AFP.

Пока не сообщается, какое количество меламина обнаружено в шоколаде Cadbury. Компания вместе с тем заверила, что китайский завод поставлял продукцию только в Австралию, Тайвань, Гонконг, Науру и на Остров Рождества, остальные же страны, где также продаются сладости Cadbury, в том числе и США, могут не беспокоиться.

В американской фирме Hershey`s, закупающей британскую продукцию для последующей продажи на внутреннем рынке, подтвердили, что никогда не закупали молочный порошок в Китае и могут ручаться, что его не содержится в шоколаде Cadbury, сообщает AP.

Одновременно проверка молочно-шоколадной продукции была проведена и в Индонезии, и она выявила наличие меламина в десятке видов товаров, продающихся по всей стране. В категорию "подозрительных" попали такие мировые гиганты как компания Mars, производящая популярное драже M&Ms и шоколадные батончики Snickers, а также Kraft Foods с ее вафлями Oreo.

Руководство этих компаний оспаривает результаты проверок, уверяя, что при изготовлении своей продукции не использует китайское молоко и вообще продукты китайского производства.

"Меламиновый скандал" разразился в Китае после того, как в больницы начали поступать тысячи детей, пострадавших от вскармливания опасными для здоровья молочными смесями, напоминает ИТАР-ТАСС. Позже выяснилось, что меламин содержался в образцах продукции 22 предприятий, в том числе в сыром молоке, йогуртах, мороженом, конфетах, продающихся, в том числе, за пределами материкового Китая.

На Тайване этот химикат за последние дни обнаружен в сырном порошке, который предлагался на вынос клиентам ресторанов сети Pizza Hut, всего же на острове заболели четверо детей. В Гонконге от употребления некачественного китайского молока пострадали пятеро детей, у которых были диагностированы камни в почках. Еще один ребенок заболел в Макао.

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