Проездной метро-автобус на год обойдется киевлянам в 100 долларов?

Лидер фракции БЮТ в Киевсовете, председатель специальной рабочей группы при КГГА по изучению ситуации в области транспорта Киева Александр ЗИНЧЕНКО отмечает, что развитие сферы коммунального транспорта столицы должно быть приоритетом в развитии городского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге перед началом заседания сессии Киевсовета, посвященноого вопросу ситуации в транспортной отрасли города.

По его словам, "консервирование" проблем столичного транспорта, в частности метрополитена, опасно для города.

А.ЗИНЧЕНКО сообщил, что три недели рабочая группа под его руководством изучала вопросы, связанные с работой городского коммунального транспорта. По результатам анализа полученной информации группа пришла к заключению, что развитие транспортной сферы должно опережать другие отрасли хозяйства, при этом приоритет должен предоставляться развитию коммунального транспорта.

Рабочая группа отмечает, что нужно запретить приватизацию киевского метрополитена и «Киевпасстранса», а также с помощью специально наработанной схемы внедрения проездных билетов защитить киевлян от повышения тарифа на проезд, в то же время обеспечив предприятия средствами на развитие.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что рабочая группа получила несколько предложений относительно повышения цены на проезд – от 1,5 до 3 грн. В то же время, был определен «единственный путь» обеспечения экономического развития коммунальных транспортных предприятий таким образом, чтобы это не отразилось негативно на киевлянах.

При этом А.ЗИНЧЕНКО не уточнил, какую стоимость одной поездки будет рекомендовать установить рабочая группа. По его информации, наработана система месячных, квартальных и годовых проездных билетов. А в годовых проездных сохранена стоимость проезда в 50 коп., подчеркнул А.ЗИНЧЕНКО.

Также он сообщил, что основным вопросом, которым почти неделю занимались члены рабочей группы, было то, как защитить киевлян, которые имеют доход, меньше прожиточного минимума, поскольку проездной билет на метро на год будет стоить 365 грн., а проездной на один вид наземного транспорта – 275 грн.

Предлагаемая стоимость проездного на два вида общественного транспорта, один из которых - метро - 575 грн., на два наземних вида транспорта - 495 грн., на три наземних - 660 грн., на четые - 799 грн.

По данным А.ЗИНЧЕНКО, в Киеве насчитывается 1 млн. 414 тыс. жителей, которые пользуются различными льготами, и для них Киевсовет будет предлагать КГГА определить «коридор возможностей», чтобы обеспечить предоставленные льготы.

Отдельно А.ЗИНЧЕНКО отметил критическую ситуацию в Киевском метрополитене, где, по его словам, существует серьезная опасность для работников и пассажиров, поскольку система управления была сдана еще 48 лет назад и с того времени не совершенствовалась.

«Выхода другого, кроме как развивать транспорт Киева, как оставить два коммунальных предприятия ключевыми элементами на рынке – нет. И именно наличие этих предприятий обеспечит общее снижение цен для киевлян», - отметил А.ЗИНЧЕНКО.