Монах украл 20 тысяч евро и проиграл их в казино

В Тернопольской области к трем годам лишения свободы осужден монах, который украл в монастыре около 20 тыс. евро и проиграл их в казино.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, свои действия монах объяснил желанием отомстить за постоянные унижения и притеснения, которые он якобы испытывал от игумена и братьев-монахов.

По информации МВД, прожив в монастыре два года, монах, уроженец Львовской области, решил обворовать сейф. Он даже сделал из пластилина слепок ключа, чтобы изготовить отмычку. Однако услышал, что монастырь переживает экономические затруднения, и решил немного подождать. Когда же в монастыре начали делать ремонт и вставлять замки, он сделал дубликат ключа от кельи монаха-священника. В марте 2008 года злоумышленник прокрался в эту келью и украл оттуда три конверта с деньгами, которые были спрятаны в ящике.

В конвертах оказалось почти 17 тыс. евро, 60 долларов, 2 тыс. грн. и 350 польских злотых.

Совершив кражу, монах сразу же вызвал такси и поехал в соседнюю область.

Когда руководство монастыря обнаружило пропажу денег и исчезновение монаха, который, по словам игумена, позволял себе общаться по мобильному телефону во время литургии, сразу же обратилось в милицию.

Милиция нашла вора через несколько дней в одной из гостиниц во Львовской области. Однако денег у него не было. Как оказалось, большую часть украденной суммы он поиграл в казино.

На суде бывший послушник свою вину признал, хотя неоднократно отмечал, что поступил так, поскольку в монастыре чувствовал себя обиженным.