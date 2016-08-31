В Мариуполе перед приездом Порошенко поступило сообщение о минировании центра админуслуг

15:20, 31 августа 2016
Общество
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В Мариуполе перед открытием центра предоставления административных услуг поступило сообщение о его минировании.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед открытием этого центра админуслуг.

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«Кому-то очень не нравится наш запуск центра предоставления админуслуг, потому что на линию «102» поступило сообщение, что все здесь у нас заминировано и президент не должен ехать», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится в Мариуполе на Донеччине с рабочей поездкой.

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