В Мариуполе перед приездом Порошенко поступило сообщение о минировании центра админуслуг
15:20, 31 августа 2016Общество
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В Мариуполе перед открытием центра предоставления административных услуг поступило сообщение о его минировании.
Петр Порошенко рассказал о собщении про минирование центра админуслуг в Мариуполе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед открытием этого центра админуслуг.
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«Кому-то очень не нравится наш запуск центра предоставления админуслуг, потому что на линию «102» поступило сообщение, что все здесь у нас заминировано и президент не должен ехать», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится в Мариуполе на Донеччине с рабочей поездкой.
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