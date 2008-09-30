26 школьников и учитель попали в больницу с вирусным гепатитом «А»

В городе Коростень Житомирской области количество школьников, госпитализированных с диагнозом «вирусный гепатит «А», возросло до 26 человек.

Об этом говорится в только что распространенном сообщении пресс-службы Управления МЧС Украины в Житомирской области.

«В период с 27 по 29 сентября в инфекционное отделение городской больницы Коростеня с диагнозом "вирусный гепатит "А" госпитализировали учителя и учащихся ООШ №13", - говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что в общей сложности госпитализированы 27 человек, состояние здоровья которых медики оценивают как удовлетворительное.

В общей сложности в упомянутой школе учится 270 детей.

Сейчас там осуществляются противоэпидемические мероприятия, на неделю прекращено питание учеников.