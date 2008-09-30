Торги на российских биржах временно приостановили

В соответствии с распоряжением Федеральной службы России по финансовым рынкам (ФСФР), торги на ФБ ММВБ и РТС приостановлены до 12.30 мск, сообщают официальные сайты российских бирж.

Торги успели открыться на несколько минут - индекс РТС успел снизиться на 0,05%, индекс ММВБ - на 1,07%. При этом ликвидные бумаги сразу упали в ценах от 5,8 до 9,8%.

На мировых рынках наблюдается сильнейшее падение, поскольку Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный Белым домом план спасения финансовых институтов стоимостью 700 млрд. долларов.