Торги на российских биржах временно приостановили
10:55, 30 сентября 2008Общество
1027
Ликвидные бумаги упали от 5,8 до 9,8%
В соответствии с распоряжением Федеральной службы России по финансовым рынкам (ФСФР), торги на ФБ ММВБ и РТС приостановлены до 12.30 мск, сообщают официальные сайты российских бирж.
Торги успели открыться на несколько минут - индекс РТС успел снизиться на 0,05%, индекс ММВБ - на 1,07%. При этом ликвидные бумаги сразу упали в ценах от 5,8 до 9,8%.
На мировых рынках наблюдается сильнейшее падение, поскольку Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный Белым домом план спасения финансовых институтов стоимостью 700 млрд. долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter