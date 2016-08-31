В Днепре открыли первую бесплатную электрозаправку

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

"Один из наших стратегических направлений - популяризация экологически чистого, "зеленого", прогрессивного вида транспорта и развитие такой инфраструктуры. Такой подход позволит увеличить количество эко-автомобилей, что, в свою очередь, уменьшит загрязнение окружающей среды и позволит беречь семейные кошельки", - сказал глава облсовета Глеб Прыгунов.

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Он также отметил, что облсовет рассматривает возможность перевода автопарка, который обслуживает областной совет и облгосадминистрацию, на электрокары.

Днепровский регион является одним из лидеров в Украине после Киевской и Львовской областей по количеству зарядных станций для электрокаров, их в области около 50.