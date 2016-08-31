В Одессе впервые прошел "парад рыжих" (фоторепортаж)
12:00, 31 августа 2016Общество
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В Одессе 30 августа прошел парад рыжих в рамках фестиваля "Рыжий город".
Парад Фото УНІАН
В параде приняли участие около 300 обладателей рыжего цвета волос.
Вечером 30 августа люди с рыжим цветом волос или оранжевыми элементами одежды в сопровождении оркестра барабанщиц прошлись от памятника Дюку к Городскому саду. Парад возглавил известный комик Георгий Делиев, который возложил на голову памятника герцогу (дюку) де Ришелье оранжевый парик.
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