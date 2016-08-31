В Одессе впервые прошел "парад рыжих" (фоторепортаж)

В параде приняли участие около 300 обладателей рыжего цвета волос.

Вечером 30 августа люди с рыжим цветом волос или оранжевыми элементами одежды в сопровождении оркестра барабанщиц прошлись от памятника Дюку к Городскому саду. Парад возглавил известный комик Георгий Делиев, который возложил на голову памятника герцогу (дюку) де Ришелье оранжевый парик.