Индекс Dow Jones поставил рекорд падения за всю историю существования
Конгресс отклонил законопроект
Рынок акций США 29 сентября 2008г. закрылся рекордным понижением ведущих индексов. Основной причиной снижения котировок стало отклонение палатой представителей конгресса США законопроекта о поддержке финансового рынка страны путем выделения 700 млрд долл. Это усилило опасения инвесторов, что экономические проблемы в стране кончатся еще не скоро.
Усугубили положение на торговых площадках и некоторые корпоративные новости. Так, без особого энтузиазма восприняли инвесторы сообщение о приобретении банковского бизнеса Wachovia Corp. американским Citigroup при посредничестве правительства за 2,1 млрд долл.
Citigroup также примет на себя долговые обязательства компании в размере 53 млрд долл. На этом фоне котировки Wachovia обвалились на 81,6%, а акции Citigroup подешевели на 11,9%.
С пессимизмом восприняли инвесторы и сообщения из Европы. Так, правительство Великобритании национализирует британский банк Bradford & Bingley. Кроме того, вынужденной национализации подверглась крупнейшая в Бельгии финансовая группа Fortis после экстренных переговоров с президентом Европейского ЦБ Жан-Клодом Трише. На этом фоне значительно понизились котировки финансовых компаний США, в частности J.P.Morgan Chase & Co. Inc. (-15%).
Также в минусе торговая сессия началась для компаний добывающего и нефтяного сектора. Вследствие снижения цен на нефть и медь заметно подешевели акции таких компаний, как Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-16,6%) и ExxonMobil Corp. (-8,3%).
Не лучше ситуация на торговых площадках и для производителей электроники. В частности, котировки производителя компьютерной техники Apple Inc. снизились на 18%, после того как ряд аналитиков понизил рекомендации по акциям компании.
По итогам торговой сессии 29 сентября 2008г. индекс Dow Jones, являющийся основным показателем деловой активности в США, впервые за свою историю упал по итогам одной сессии на 777,68 пункта (-6,98%) и составил 10365,45 пункта. NASDAQ понизился на 199,61 пункта (-9,14%) и составил 1983,73 пункта, S&P 500 - на 106,62 пункта (-8,79%) - до 1106,39 пункта.