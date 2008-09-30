Внешнее тестирование: английский добавят, 4 предмета – уберут

В следующем году абитуриенты смогут писать тесты по иностранным языкам, но не будут сдавать зарубежную литературу, основы права, экономики и всемирную историю.

"С 2009 года мы добавили в тесты иностранные языки — сдать можно будет английский, немецкий, французский и испанский. Зато убрали всемирную историю, основы экономики, основы права и зарубежную литературу", — рассказала "Сегодня" начальник столичного центра тестирования Светлана Сакаева. По ее словам, иностранные языки требуют многие вузы, да и желающих их сдавать много, поэтому их и внесли в список предметов.

Таким образом, закрыта одна из самых распространенных коррупционных схем при поступлении в ВУЗ. Дело в том, что в этом году иностранный язык был среди предметов, которых надо было сдавать при поступлении в качестве экзамена, и на этом этапе вузы раз "чужих", в основном, и отсеивали. После того, как иностранные языки внесли в список предметов для тестирования, абитуриенты будут набирать баллы заранее и уже с этим показателем идти в вузы.

По словам Сакаевой, предметы, которые сняли с тестов, не будут требоваться вузами — к примеру, вместо экономики в вузах будут принимать сертификаты о сдаче математики, всемирную историю заменят историей Украины. Как и в прошлом году, обязательными для всех абитуриентов будут тесты по украинскому языку и литературе, а остальные — на выбор.