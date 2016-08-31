В пригороде Львова горит 7 га торфяника
11:30, 31 августа 2016Общество
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В селе Гамалиевка Пустомытовского района, которое находится в пригороде Львова, спасатели вторые сутки ликвидируют пожар на торфянике.
Сегодня продолжается тушение пожара на площади 7 га / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 29 августа поступило сообщение о пожаре на площади 9 га на открытой территории торфяника в селе Гамалеевка.
В течение 30 августа горение ликвидировано на площади 2 га, сегодня продолжается тушение пожара на площади 7 га.
К ликвидации пожара привлечено 25 спасателей, 6 единиц спецтехники и пожарная насосная станция.
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