Минюст предлагает устранить коллизии в законе о регистрации

Министерство юстиции предлагает устранить коллизии в законе Украины «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине», которые негативно влияют на практику его применения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине» выставлен на сайте Минюста для предоставления замечаний и предложений.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательный механизм регистрации местожительства физических лиц, а также устранить из действующего закона нормы, возлагающие избыточные обязанности на граждан или органов исполнительной власти, или дублируют нормы других законодательных актов.

Среди прочего, проектом закона предлагается определить цель регистрации местожительства и детализировать круг лиц, которые обязаны регистрировать местожительство. Предусматривается четко определить срок, на протяжении которого необходимо осуществить регистрацию местожительства, в первую очередь, это касается срока регистрации местожительства новорожденного ребенка. Кроме того, предусматривается согласовать нормы действующего закона с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины и закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе».

Замечания и предложения к проекту закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине» будут приниматься от физических и юридических лиц до 24 октября 2008 года на электронный адрес: constlaw@minjust.gov.ua.