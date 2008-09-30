Через АЗС продается больше бензина

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6057 единиц, в августе увеличилась на 8,6% по сравнению с августом 2007 года - до 365,9 тыс. тонн, дизельного топлива - на 0,6% - до 150,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В объеме реализованного бензина 60,2% приходится на продажу бензина марок А-94-98, 31,6% – А-90-93, 8,2% – А-72-80.

В августе через сеть АЗС продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,346 млрд. грн., из которой 3 млрд.122,4 млн. грн. (71,8%) составлял розничный товарооборот от продажи моторного бензина и 1 млрд. 223,6 млн. грн. (28,2%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 сентября на АЗС в остатках насчитывалось 127,6 тыс. тонн бензина и 55,6 тыс. тонн дизельного топлива.